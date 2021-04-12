Her yıl 12 Nisan tarihinde uzay keşiflerinde yaşanan dönüm noktasının kutlandığı uluslararası bir kutlama günü olan Yuri Gecesi'nin önemi merak ediliyor. Peki, Yuri Gecesi neden önemli?

12 Nisan tarihinde kutlanan günler arasında yer alan Yüi Gecesi'nin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu.

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Peki, Yuri Gecesi nedir, ne demek? Yuri Gecesi'nin önemi nedir? İşte, Yuri Gecesi hakkında bilgiler...

YURİ GECESİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ??

Adını ilk kez uzaya giden Yuri Gagarin’den alan Yuri Gecesi, her yıl 12 Nisan tarihinde uzay keşiflerinde dönüm noktanın kutlandığı uluslararası bir kutlama günüdür.

Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961 tarihinde Vostok 1 uzay aracında görevine başlamıştır. Ayrıca ilk uzay mekiği görevine çıkan STS-1 de 12 Nisan’da fırlatılmıştır.

Sık sık ''Dünya Uzay Partisi'' olarak da anılan Yuri Gecesi, 2013 yılında 57 ülkede 350 farklı etkinlikle kutlanmıştır. Bu gecenin en büyük amacı uzay keşfini insanlara tanıtmak ve ilgiyi uzaya çekmek, yeni jenerasyon kaşifleri etkilemektir.

Uzay temalarıyla tüm dünyada eğitici ve eğlendirici etkinliklerle kutlanan Yuri Gecesi, Dünya çapında insanlara uzay keşfi merakını aşılammasının yanı sıra, küresel bakış açısına sahip lider ve mucitleri uzay keşfi görevlerine çağırmaktadır. Bu küresel etkinlikler uzay temasını içerdiği gibi müzik, dans, moda ve sanatı da içinde barındırmaktadır.

YURİ GECESİ NE ZAMAN?

Yuri Gecesi, tarihte ilk kez Vostok 1’in uzaya fırlatıldığı tarihten tam 40 yıl sonra 12 Nisan 2001 tarihinde kutlanmıştır.

12 Nisan 1962 tarihinden 2011 yılına kadar 12 Nisan tarihi Rusya'da 'Kozmonotluk Günü' olarak kutlanırken, 2011 yılında bu tarih 'İnsan Uzay Uçuşu Uluslararası Günü' olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Yuri Gecesi’nde uzay temalı eğitici ve öğretici partiler düzenlenmektedir. NASA merkezlerinde de etkinlikler düzenlenmekte ve müzelerde, okullarda ve diğer yerlerde partiler yapılarak kutlanmaktadır.