Yurt dışı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte, 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu.
Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Erdoğan fark attı
28 Mayıs seçimlerinden sonra sayılmaya başlayan oylarda zafer yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldu.
Geçerli sayılan 1.743.478 oyun yüzde 59,39'unu Cumhurbaşkanı Erdoğan alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,61 oranında kaldı.