Yurt dışı seçim sonuçları: Yurt dışı oylarında hangi aday önde? İşte son durum... 14 Mayıs Türkiye genel seçimlerinde 1 milyon 817 bin 10 seçmen oyunu kullandı. Yurt dışındaki sandıklar açılmaya başladı. Vatandaşlar yurt dışı seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki yurt dışında kaç sandık açıldı, hangi aday önde? İşte yurt dışı seçim sonuçlarında son durum...

14 Mayıs'ta bütün Türkiye sandık başına geçti. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar oyunu kullandı. Dün akşam oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oylar sayılmaya başladı. Seçim sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı. Yurt dışında kullanılan oylar için sandıklar açılmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın gözü kalan sandık sayısında ve oy oranlarında. Herkes seçim sonuçlarına odaklandı. Arama motorlarında yurt dışı seçim sonuçları araştırılıyor. Güncel sonuç merak ediliyor. Peki yurt dışında kaç sandık açıldı, hangi aday önde? İşte yurt dışı seçim sonuçlarında son durum... Yurt dışı seçim sonuçları ve oy oranları Yurtdışında sandıkların yüzde 87.03'ü sayıldı. Oy oranları şöyle: · Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 56.15 · Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 40.71 · Sinan Oğan: Yüzde 2.02