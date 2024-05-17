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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığı ve içlerininden 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor"
Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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