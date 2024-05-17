Yurt dışına kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı MSB, yaşa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığı içlerinden 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

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ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 10 kişinin yakalandığı ve içlerininden 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor"

Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı: