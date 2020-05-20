Yurt dışından gelenler evde izole edilecek

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından toplu olarak gelecek kişilerin, havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrası, izolasyonlarını evde yapacağını açıkladı.

Türkiye'de yeni normalleşme süreci içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında, yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlara dair uygulamalar yeniden düzenlendi.

14 GÜNLÜK İZOLASYON EVLERDEN TAKİP EDİLECEK

Düzenlemeye göre, Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, artık Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yapılmayacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı bildirildi.

İLETİŞİM VE ADRES KAYDI OLUŞTURULACAK

Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek gelen kişiler için yapılacak uygulama esasları şöyle:

"Havaalanı içinde belirlenen alanlarda muayeneler yapılacak ve semptomları değerlendirilecek, muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak.

Havaalanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havaalanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek.

Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak ve bu süre içinde aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak."





Yurt dışından planlı uçuşlar ile daha önce gelen ve halen yurtlarda kalmakta olan kişiler için ise uygulama esasları şu şekilde olacak:

"Yurtta herhangi bir pozitif vaka olmasına ve 14 günlük karantina sürelerinin tamamlamasına bakılmaksızın, yurtta kalan kişilerin tamamına yapılacak olan PCR taraması sonrası yapılan analiz sonuçları pozitif olan kişiler hastanelere alınarak, tanı ve tedavi işlemleri başlatılacak.

Negatif olan kişiler ise temaslı olarak kabul edilip ikinci bir 14 günlük izolasyon ve izlem için onam formları imzalatılarak evlerine gönderilecek."

AYKIRI HAREKER EDENLERE PARA CEZASI

Öte yandan, virüslü hasta temaslısı olarak değerlendirilen, hastanede yatması gerekmediğinden sağlık ekibince evde izlenmesine karar verilen kişilere, talimatlara aykırı hareket edilmesi halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı, kesin, olası veya temaslı olunması nedeniyle sadece kişinin kendi sağlığını değil başkalarının sağlığını da doğrudan tehdit etmesi karşısında idari yaptırım olacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.