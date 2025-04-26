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Yurt genelinde hava durumu: Sağanak yağış etkisini sürdürecek

Yurt genelinde hava durumu: Sağanak yağış etkisini sürdürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 26 Nisan'dan itibaren Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülürken, 29 Nisan'dan itibaren güneşli havalar yerini alacak ve sıcaklıklar 28 dereceye kadar yükselecek.