Yurt genelinde hava durumu: Sağanak yağış etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye geneli hava durumu tahminleri açıklandı.
Yurt genelinde görülen yağışlı havalar, yerini güneşli günlere bırakacak.
BUGÜN HAVA PARÇALI BULUTLU SEYREDECEK
26 Nisan 2025 Cumartesi, Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacak.
Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz'in batısında sağanak yağışlar ile gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.
Sıcaklıklar batıda 15-26 derece, doğuda 9-24 derece arasında değişecek.
İstanbul 18, Ankara 17, İzmir 24, Antalya 23, Trabzon 15 ve Diyarbakır 20 derece civarında olacak.
YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
27 Nisan 2025 Pazar günü yağışlı hava devam edecek.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Karadeniz'de sağanak yağışlar ile gök gürültülü sağanaklar görülecek.
Doğu Anadolu'da ise hava parçalı bulutlu olacak.
Sıcaklıklar batıda 15-25 derece, doğuda 10-23 derece aralığında seyredecek.
SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR
28 Nisan 2025 Pazartesi, hava durumu Pazar gününe benzer şekilde devam edecek.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu, yer yer güneşli olacak.
Sıcaklıklar batıda 14-25, doğuda 9-24 derece arasında olacak.
İstanbul 18, Ankara 16, İzmir 23, Antalya 21, Trabzon 16 ve Diyarbakır 21 derece civarında olacak.
YAĞIŞLAR YERİNİ GÜNEŞE BIRAKIYOR
29 Nisan 2025 Salı günü ise yağışlar azalarak yerini güneşe bırakıyor.
Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında hava parçalı bulutlu, yer yer güneşli olacak.
Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise hafif sağanaklar görülebilir.
Sıcaklıklar batıda 15-26, doğuda 10-25 derece aralığında olacak.
İstanbul 19, Ankara 18, İzmir 24, Antalya 22, Trabzon 16 ve Diyarbakır 22 derece civarında seyredecek.
ÜLKE GENELİNDE YER YER YAĞIŞLI HAVA GÖRÜLECEK
30 Nisan 2025 Çarşamba günü ise hava büyük ölçüde açılıyor.
Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.
Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif sağanaklar görülebilir.
Sıcaklıklar batıda 16-28, doğuda 12-25 arasında olacak.
İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 25, Antalya 23, Trabzon 17 ve Diyarbakır 24 derece civarında ölçülecek.
BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
26 Nisan Cumartesi günü:
27 Nisan Pazar günü:
28 Nisan Pazartesi günü:
29 Nisan Salı günü:
30 Nisan Çarşamba günü:
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