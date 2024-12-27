Göçmen kaçakçılığına karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt genelinde huzur ve güvenliği sağlama amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

656 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, KALKAN-36 operasyonlarına dair açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-36” operasyonlarında; 32’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam:

- 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve

- 402 bin 609 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 656 düzensiz göçmen yakalandı



Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.



- Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;



402 bin 609 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde;

- 26 bin 456 personel,

- 8 bin 370 ekip ile

- 5 bin 446 noktada;



- 4 bin 295 metruk bina,

- 7 bin 776 umuma açık yer,

- 514 terminal ve

- 3 bin 31 diğer yerler

olmak üzere toplam 15 bin 616 yer kontrol edildi.



Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.



Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.