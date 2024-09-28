Yurt genelinde silah kaçakçılarına MERCEK operasyonu

Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, toplumun güvenliğini sağlamak için operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen son operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

2511 KAÇAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

81 ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-26” operasyonları düzenlendi



Operasyonlar sonucu:

- 1.271 Ruhsatsız Tabanca,

- 534 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

- 43 Uzun Namlulu Tüfek,

- 663 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

- 2.511 Silah ele geçirildi.



- 2.310 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek.