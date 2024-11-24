Yurt genelinde yağışlar bekleniyor: 50 ile meteorolojik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak hava olaylarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

MGM'nin yeni raporuna göre bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği belirtildi.

50 İL UYARILDI

Belirtilen 50 ilde yaşayan vatandaşlar, AFAD tarafından gönderilen SMS ile uyarıldı.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN"

AFAD tarafından, illerdeki ses ve anons sistemleri aracılığıyla bilgilendirme yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Turuncu ve sarı uyarı verilen illerimizde toplam 6 bin 747 personel, 2 bin 853 araç görev yapmaktadır. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları, enerji kesintisi yaşanan noktalardaki çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yükseklerde buzlanma, don ve tipiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.