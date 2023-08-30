Yurtta hava durumu: Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos 2023 tarihl hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre; hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normalin 3-9 derece üzerinde seyredecek.

İHA

Yaz aylarının sonuna gelirken, kavurucu sıcaklar ise yurt genelinde devam ediyor.

Günlük ve haftalık olarak hava durumuna dair detayları paylaşan Meteoroloji Genel Müdürülüğü'ne göre ise yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık 3 - 9 derece artacak!

Ayırca hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normalin 3-9 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı bulutlu, bu sabah kıyı kesimleri ile öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu 33

Trabzon: Az bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34