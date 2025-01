Haber Merkezi

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi olan Yusuf Dikeç, rahat tavırlarıyla dünya çapında bir ikon haline geldi.

Bu dikkat çekici poz, çeşitli ürünlerde ve kahve kupalarında yer almaya başladı.

Özellikle bu poz Avrupa ve Asya ülkelerinde ikonlaştı.

ÜNLÜ DİZİNİN FRAGMANINDA GÖRÜLDÜ

atış tarzıyla dünya çapında tanınan bir isim olan milli atıcı Yusuf Dikeç, "The Day of the Jackal" dizisinin fragmanında yer aldı.

Oscar ödüllü aktör Eddie Redmayne'nin rekor kıran dizisinde Dikeç'in görünmesi Türk seyircisi için de merak konusu oldu.

"HERKES BİLDİĞİ İŞİ YAPSIN"

Fragmanının tanıtım yüzü olduğu "The Day of the Jackal" dizisinin 2. sezonu için teklif aldığını ancak reddettiğini kaydeden Dikeç, "Herkes bildiği işi yapsın" dedi.

"15 GÜN İSPANYA'DA YAŞAMAM GEREKECEKTİ"

T24'e konuşan Yusuf Dikeç diziyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Aslında benim 2. sezonda oynamamı istediler ancak benim çok zamanım yok. 12 bölümlük bir dizi olacakmış. Ama benim oynayabilmem için ayda 15 gün İspanya’da yaşamam gerekecekti. O da benim için zor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Herkes bildiği işi yapsın. Benim ayın 15 günü orada yaşamam demek burada yapmış olduğum spora engel demek. O yüzden kabul etmedim. Onlar da ısrar ettiler illa fragmanında birkaç kare gözük diye. Biz de sadece fragman için gittik. 1 gün kaldık zaten sonra geri döndük. Dizinin kendi içinde yokum yani. Belki fragman için çektiğimiz bir dakikalık bir görüntüyü koyarlar o kadar.

"BU YÖNDE PLANLARIMIZ VAR"

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump tarafından kurulacak olan Hükümet Verimliği Bakanlığı’na getirilen Elon Musk ile X üzerinden kurdukları iletişim ve Musk’ı İstanbul’a davet etmesi hakkında "Bir araya gelecek misiniz?" sorusuna da cevap veren Dikeç şunları söyledi:

Onunla ilgili Turizm Bakanlığı da gerçekten istiyor ancak Musk şimdi bakan oldu, onun işleri ne kadar yoğundur bilmiyorum. Onun gelişini Turizm Bakanlığı planlayacaktı. Zaman ne gösterir bilmiyoruz ileride. Zaten davet etmiştim ve bu yönde planlarımız var yani.