Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız

TBMM'de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı öncesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mikrofon uzatılarak gündeme dair sorular yöneltildi.

Bakan Tekin, gazetecilerin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi hakkındaki sorularını yanıtladı.

"ŞU ANDA SADECE İZLİYORUZ"

Tekin, 'Zorunlu eğitimde değişiklik olacak mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

Eğitimle ilgili tartışmaların varlığından mutluyum. Tartışılsın. Kamuoyunda bir talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız. 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem de politik tartışmalarda bazı olumsuzluk olan alanların ortaya çıktığı konuşuluyor.



Biz de tartışmaları değerlendirir bir karara varırız. Şu anda sadece izliyoruz. İzleme dair başkanlığımız var. Onlar hem politika alanlarını hem de tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar.