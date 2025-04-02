Yusuf Tekin: Bu tavrın demokrasiyle, vatanseverlikle hiçbir ilgisi yok

DHA

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protestoları destekleyenler, bugün ülke genelinde boykot çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu çağrılara destek vereceğini açıkladı.

Özgür Özel, özellikle İstanbul'da birçok kafe, restoran ve iş yeri de 2 Nisan'da dükkanlarını açmayacaklarını ya da satış yapmayacaklarını duyururken, 1 Nisan akşamı yaptığı paylaşımda "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum." dedi.

BOYKOT ÇAĞRISI AYRIŞTIRICI SÖYLEMLER OLARAK NİTELENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında, 'nefret ve ayrımcılık' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, çağrılar 'ayrıştırıcı söylemler' olarak nitelendirildi.

"BU, EKONOMİMİZE BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bu çağrı ekonomik bağımsızlığımıza yönelik bir sabotajdır. Ekonomimize bir darbe girişimidir." dedi.

"CHP BİR AKIL TUTULMASININ İÇİNE DÜŞMÜŞTÜR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabı üzerinden, boykot çağrılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Tekin, yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

CHP'nin içine düştüğü akıl tutulmasını izah etmekte herkes zorlanıyor. Kanımca, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılındaki 'One Minute' çıkışı, Türkiye'de siyasal hayatta birçok dinamiği yerinden oynattı.



Kendi kişisel siyasi çıkarları için ülkesini satmaktan çekinmeyen küresel yapının Türkiye'deki maşası olan FETÖ unsurları, siyasete gayriahlaki yöntemlerle müdahale etmeye başladı. AK Parti ve MHP bu unsurlardan kısa sürede kurtuldu. CHP ise, Mayıs 2010'da Deniz Baykal'a kurulan komplodan itibaren bu yapıların etkisinden bir türlü kurtulamadı.

"BUNUN DEMOKRASİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

Tekin, açıklamasının devamında şunları kaydetti: