Yusuf Tekin: Amacımız zulmün karşısında duracak bir nesil yetiştirmek

Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı gerçekleştirildi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye'nin eğitim alanında geldiği seviyeden bahsetti.

"BAŞÖRTÜLÜ BİR ÖĞRETMENİN KÜRSÜYE BAŞI DİK ÇIKMASINDAN RAHATSIZLIK DUYANLAR VAR"

"Eski Türkiye'nin ideolojik bariyerleri birer birer ortadan kaldırılırken eğitim ortamlarımız da geçmişle kıyaslanamayacak bir seviyeye taşındı." diyen Tekin, şunları kaydetti:

İmam Hatiplerin kapısına kilit vuramadıkları için rahatsızlık duyanlar var, katsayı adaletsizliğinin tarihe gömülmüş olmasından rahatsız olanlar var.



Başörtülü bir öğretmenin kürsüye başı dik çıkmasından rahatsız olanlar var.

"YENİDEN BİR VESAYET HAKKI KURAMYACAKLARINI GÖRÜYORLAR"

Mavi Vatan, Gök Vatan, yerli ve milli teknoloji şuurunu müfredatımıza yerleştirip çocuklarımızın ufkunu insanlığın ortak geleceği ile buluşturduğumuz için rahatsız olanlar var.



Milletin inancıyla, iradesiyle, duasıyla açılmış bu yolda eğitim üzerinden yeniden bir vesayet hakkı kuramayacaklarını görüyorlar ve bundan rahatsız oluyorlar.

"AMACIMIZ ZULMÜN KARISINDA DURACAK BİR NESLİN YETİŞMESİNİ SAĞLAMAKTIR"