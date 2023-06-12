Yusuf Tekin: Öğretmenlerle buluşma günü yapalım Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum. Buna bir isim vermedik; ama 'öğretmenlerle istişare günü', 'Öğretmenler Günü'nü 1 gün olmaktan çıkarıyoruz' gibi söyleyebiliriz" dedi.

DHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul müdürü ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Tekin, öğrencilerle birlikte bayrak törenine katıldı.

Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulun müzik bölümü öğrencilerinin kendisi için hazırladığı müzik dinletisini dinleyen Tekin, daha sonra sınıfları gezdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, Bakan olduktan sonraki üçüncü okul ziyaretini gerçekleştirmesine karşın müsteşarlık döneminde her hafta mutlaka birkaç okulu ziyaret ettiğini söyledi.

Tekin, "Bu benim insani olarak yapmayı düşündüğüm bir şey. Yaptığımız her işi istişareyle, arkadaşlarla konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Birlikte hareket etmedikten sonra bir sonuç elde edemeyeceğimize inanıyorum. Bu, iş yapma tarzı. Şimdi de öyle başladık, inşallah böyle devam eder." dedi.

"Öğretmenler Günü'nü 1 gün olmaktan çıkarıyoruz"

Öğretmenlerle yapılan istişarelerin kurumsal hale getirileceğini kaydeden Tekin, "Şöyle bir düşüncem var; her ay 2 hafta sonu, her ayın ilk cumartesisi olabilir, pazar olabilir öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum. Bakanlıkta, konferans salonumuzda, açık kapı, öğretmen arkadaşlarımızın vakti olan gelsin, sohbet edelim, değerlendirme yapalım. Buna bir isim vermedik; ama 'öğretmenlerle istişare günü', 'Öğretmenler Günü'nü 1 gün olmaktan çıkarıyoruz' gibi söyleyebiliriz. Bundan sonra bütün işlerimizi öğretmen arkadaşlarımızla yürüteceğiz ve öğretmen arkadaşlarımızla gerçekten çok daha yakın çalışacağız. Bunu çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Öğretmenlerle istişareye, beraber yol yürümeye devam edeceğiz"

Öğretmenlerin kendisine güzel sanatlar lisesi mezunu öğrencilerin lisans programlarına yerleşmesinde yaşanan teknik problemlerden bahsettiklerini aktaran Tekin, bu tür istişarelerin daha doğru ve güzel işler yapılmasına olanak tanıyacağını söyledi.

Tekin, "Öğretmenlerle istişareye, beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Bir hayaliniz varsa; Türkiye Yüzyılı inşa edecekseniz eğer, bunu ancak gelecek kuşakları bu bilinçle, bu şuurla, bu hayale sahip çıkacak şekilde eğiterek yürütebilirsiniz. Onu kim yapacak; bu arkadaşlar yapacak, hep birlikte yapacağız. O yüzden böyle devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.