Yusuf Tekin'den "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43. Genel Konferansı'na katılmak üzere Özbekistan'a gitti.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, burada Taşkent Türk Okulu'nu ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Tekin, bünyesinde ortaokul ve liseyi barındıran Taşkent Türk Okulu'na gelişinde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Öğrencilerle sohbet eden Tekin, bir araya geldiği öğretmenlerin taleplerini dinledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ"Nİ DEĞERLENDİRDİ: "BİZLERİ MUTLU EDİYOR"

Okulda görevli öğretmenler, hem ebeveyn hem de öğretmen olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için Tekin'e teşekkürlerini iletti.

Tekin, okuldaki eğitimin beceriye dönüşmesi için modelin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Dünyadaki gelişmelere, değişime ayak uydurmamız gerekiyordu. Diğer yandan ülkemizin milli birlik ve berberliğini koruyacak bir nesil yetiştirmek, çağa ayak uydurarak adımlarımızı atmak durumundayız. Hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili öğrencilerden, öğretmenlerden, velilerden yani sahadan bu dönüşleri almak, attığımız adımların doğruluğunun teyidi adına bizleri mutlu ediyor.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA YENİ OKUL BİNASI YAPILACAK

Öğretmenler, ayrıca MEB ile Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılacak yeni okul binası için Tekin'e teşekkür etti.

Bakan Tekin, ziyarette öğretmen Filiz Eren'e doğum günü sürprizi yaptı. Eren'e kalem hediye eden ve çiçek veren Tekin, huzurlu, sağlıklı ömür dileğinde bulundu.

Tekin, programın sonunda öğretmenlerle okul binası önünde fotoğraf çektirdi. Öğretmenler, Bakan Tekin'e el yapımı işlemeli plaket hediye etti.

Ziyaret programında Tekin'e Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney eşlik etti.