Yusufeli Barajı ve HES'e, 'Büyük Enerji Projeleri' kategorisinde altın madalya

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, son 23 yılda vizyoner yaklaşımla inşa edilen devasa projelerin, su kaynaklarını enerjiye dönüştürerek Türkiye'nin geleceğini aydınlattığını aktardı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'in de Türkiye'nin gözbebeği dev projelerden biri olduğuna dikkat çeken Yumaklı, 2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tesisin, Yeşil Ekonomi Zirvesi kapsamında Dubai Yüksek Enerji Konseyi tarafından düzenlenen Emirates Enerji Proje Yarışması'nda, 'Büyük Enerji Projeleri' kategorisinde aday gösterildiğini aktardı.

"ÜLKEMİZ ADINA GURUR VE MUTLULUK VERİCİDİR"

Bakan Yumaklı, yarışmanın 2012 yılından beri enerji ve tabii kaynakların rasyonel kullanımını teşvik etmek amacıyla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri kapsamında düzenlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Enerji verimliliği, alternatif enerji, sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması konularında en iyi uygulamaların ve öncü çalışmaların ön plana çıkarılması hedeflenen yarışmada, başvurular 8 ana başlık altında alınıyor.

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin yanı sıra diğer birçok ülkeden çeşitli kurum ve kuruluşlar farklı kategorilerde ödüller kazanmıştı. 2025 yılında da dünyanın 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve HES söz konusu yarışmada 'Büyük Enerji Projeleri' kategorisinde birincilik ödülüne layık görülerek altın madalya kazandı.

Bu ödülü kazanmış olmamız ülkemiz adına gurur ve mutluluk vericidir. Kazandığımız ödül ile Türk mühendislerinin akıl teriyle inşa edilen ülkemizin gururu olan bu devasa eser, artık dünya literatürüne girmiş durumdadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İŞ MAKİNELERİ VİNÇLER İLE HAVADAN TAŞINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin’in 70 kilometre güney batısında Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 275 metrelik yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, çift eğrilikli ince kemer beton barajlar kategorisinde dünyanın en yüksek 5'inci barajı unvanına sahip.

Eserin inşaat sürecinde, inşaat makinelerinin vinçler yardımıyla havadan taşınması, dünya gündeminde de yer aldı.

YILLIK 1,8 MİLYAR KİLOVAT SAATLİK ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Yusufeli Barajı ve HES, 22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılarak su tutmaya başladı.

Yusufeli Barajı'nın su depolama hacmi 2,13 milyar metreküpü buluyor.

Gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, hidroelektrik santral vasıtasıyla yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

2,5 MİLYON KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILANIYOR

Bu üretim miktarı ile 2,5 milyon kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılanabiliyor.

2023 yılında elektrik enerjisi üretimine başlayan Yusufeli Barajı, akış aşağısında bulunan barajların hidroelektrik enerji üretimini de artırıyor.

Bu çerçevede Deriner Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Muratlı Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES'in hem enerji verimi yüzde 10 oranında artıyor hem de Çoruh Nehri’nin getirdiği rüsubat önemli ölçüde tutularak bu barajların işletme ömrü uzuyor.