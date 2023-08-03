Yusufeli Barajı'nda su miktarı 1,5 milyar metreküpe ulaştı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) depolanan su miktarının 1,5 milyar metreküpe ulaştığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor.

22 Kasım'da hizmete açılan baraj, Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.

Barajın temeli ise 26 Şubat 2013'te atıldı.

Bakan Yumaklı paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl 22 Kasım'da açılışı yapılan Yusufeli Barajı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Su miktarı 1,5 milyar metreküpe ulaştı

Yumaklı, Yusufeli Barajı'nda su miktarınının 1,5 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı.

"Yüzyılın enerjisi yükleniyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Mühendisliğin ve emeğin zirveye yükselişi sürüyor. Yusufeli Barajı ve HES’te su yüksekliği 188 metreye, depolanan su miktarı 1,5 milyar metreküpe ulaştı. Kendi kategorisinde dünyanın 5’inci en yüksek barajı, elektrik üretimi için gün sayıyor. Yüzyılın enerjisi yükleniyor.

Yumaklı, barajda drone ile çekilen görüntülere de yer verdi.