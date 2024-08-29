'Yüzer Okul'dan YKS'ye: Hatay'da 36 Öğrenci Üniversiteye Yerleşti 6 Şubat depremlerinin ardından İskenderun'da "yüzer okul" hizmeti veren Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi, afette hasar gören Osman Ötken Anadolu Lisesinin 472 öğrencisini ağırladı.

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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da, asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Depremlerde büyük kayıplar yaşayan vatandaşlara devletin yardımları hız kesmeden sürüyor.

Depremlerde okulların yıkılmasıyla eğitim eğitim göremeyen çocuklar için Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi İskenderun Körfezi'nde konuşlandırıldı.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

Yüzer okul hizmeti veren bu gemide, afette hasar gören Osman Ötken Anadolu Lisesinin 472 öğrencisi üniversite sınavına hazırlandı.

Gemide; derslik, yatakhane, etüt odası, kütüphane ve dinlenme alanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

95 ÖĞRENCİDEN 36'SI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

Kitap ve ek kaynaklara da ücretsiz erişen adaylardan 95'i YKS'ye girdi.

Sınavın ardından tercih yapan öğrencilerden 36'sı, lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

"ONLARIN GÜVEN DOLU BAKIŞLARI EN GÜZEL HEDİYE"

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, geçen yıl 691 öğrenciye eğitim bursu verdiklerini söyledi.

Gemide YKS'ye hazırlanan öğrencilerin önemli başarılar elde ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin hayatına akademik, ruhsal ve psikososyal açıdan destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Hafta içi eğitim alan çocuklarımızdan bazıları hafta sonu evine dönüyor bazıları da gemide kalmayı tercih ediyor.

Çocuklarımızla kocaman bir aile olduk. Onların güven dolu bakışlarını görmek bizler için en güzel hediye oluyor."

"BURADA AİLE GİBİ BİR ORTAM VARDI"

Öğrencilerden Yusuf Emre Akdeniz, YKS'den aldığı puanla Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştiğini anlattı.

Depremde evinin ve okulunun zarar gördüğünü belirten Akdeniz, "Burada aile gibi çok sıcak ortam vardı. Sınava daha güzel ve odaklı şekilde çalıştık. Savcı olmayı düşünüyorum." dedi.

AĞABEY VE KARDEŞİ BİRLİKTE ÜNİVERSİTE KAZANDI

Yusuf Güneş de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandığını, gemide birlikte sınava hazırlandığı kardeşi Yağmur Güneş'in de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim göreceğini söyledi.

"HEDEFİM 5 BİNE GİRMEKTİ, BAŞARDIM"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Ezel Gül de depremde evinin ağır hasar almasına rağmen sınava yoğunlaştığını vurgulayarak, "Burası ders çalışma anlamında bize avantaj sağladı. Hocalarımız da çok yardımcı oldu. Hedefim sınavda ilk 5 bine girmekti, başardım. İnsanlara faydamın dokunması için tıp okumak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Açıkyol da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hayaline ulaştığını belirterek, "Gemide aldığım eğitimin verimli olduğunu düşünüyorum. Buradakilerle aile gibi olduk. Tıp okuma hedefimi tutturdum." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)