Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Şanlıurfa'da 13 bin 790 hak sahibi belirlendi

Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük sosyal konut projesi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci hız kesmeden devam ediyor.

Şanlıurfa'da bu kapsamda düzenlenen kura çekimi ile 13 bin 790 hak sahibi belirlendi.

ÇOK SAYIDA YETKİLİ KATILDI

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu/nda gerçekleştirilen törene Çevre. Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye'nin afetlerle mücadelesine ve ekonomik gücüne vurgu yaptı. Türkiye'nin yangın, sel ve deprem gibi ağır yüklerin altından başarıyla kalktığını belirten Suver, "Sadece son 6 Şubat depreminde bölgeye 200 milyar dolar harcandı. Bu sadece parayla olacak iş değil, büyük bir organizasyon kabiliyetidir" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Vali Şıldak ise kente yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti.

Şıldak, "Bugün ilimizde 13 binin üzerinde vatandaşımıza toplam 13 bin 790 adet konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. 76 binin üzerinde talebin geldiği bu kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından program, noter huzurunda kura çekimini başlatan butona basılması ile devam etti.