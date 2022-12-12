Zabıta alımı başvuru tarihi açıklandı! Başvurular ne zaman başlıyor, şartları neler?

Kamuya 25 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihini ve şartlarını araştırmaya başladı.

Ülke genelindeki belediyeler, güncel ihtiyaçlar doğrultusunda personel alımı ilanları yayınlamaya devam ediyor.

Esenler Belediye Başkanlığı 25 zabıta memuru alımı ilanı yayınladı. Ocak ayında kadrolu yeni zabıta alımı gerçekleştirilecek.

Söz konusu ilanın yayınlanması ile birlikte, kaç kişinin istihdam edileceği, başvuru tarihi ve ayrıntıları araştırma konusu oldu.

Zabıta alımı ilanı

Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre tabloda belirtilen unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacak.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?

Adaylar, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmek için; başvuru belgelerini 23 Ocak 2023 tarihinden 27 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 06 Şubat 2023 tarihinde Esenler Belediyesi'nin www.esenler.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecek.

Başvuru şartları

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.