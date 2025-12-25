Zafer Partili ilçe başkanı, kasiyeri tehdit etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zafer Partisi İzmir Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, gittiği bir markette sarf ettiği sözler ile gündem oldu.

İddiaya göre; akşam saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bir markette alışveriş yapan Gülkoparan ile kasiyer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

O anlarda gülen kasiyere sinirlenen Gülkoparan, tehditler savurdu.

"SENİ SABAH BURADAN ALMAZSAM BENİM ADI KEREM DEĞİL"

Gülkoparan, "Oğlum ne gülüyorsun! Komik bir şey yok, ne gülüyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan, araştır sonra seni mesai çıkışı bekleyeceğim. Seni sabah buradan almazsam benim adım Kerem Gülkoparan değil. Hepiniz şahit olun, o gözlüklerini sana lens yaptırmazsam benim adım Kerem değil." dedi

Gülkoparan, daha sonra şöyle devam etti;

"İSMİMİ İYİ EZBERLE"