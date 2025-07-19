Zafer Şahin, CHP'nin son durumunu 4 maddeyle özetledi

CHP kurultayındaki şaibe iddiaları, belediyelerdeki yolsuzluklar, adrese teslim ihaleler, baklava kutularında rüşvet ve para kuleleri..

Muhalefetin adı, şaibe ve usulsüzlüklerle anılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlarla başlayan süreç, diğer illerde de devam ederken Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda belediye başkanının yargılamaları da devam ediyor.

Ancak tüm bunlar yaşanırken, muhalefet bir yandan da yalan iftiralarla halkı yanıltmaya kalkıyor.

Bu kapsamda Türkiye kamuoyunun son günlerdeki gündemi ise, CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) hedef alan yalan kampanyası oldu.

MEB'e yönelik yürütülen algı operasyonunda LGS soruları çalındı iddiası ortaya atıldı.

Söz konusu algı operasyonunda "Diyarbakır'da 300 birinci, Bursa'da bir imam hatipte ise 36 birinci var" iddialarının tamamı, kısa sürede ilgili merciler tarafından kanıtlarla yalanlandı ancak CHP'den herhangi bir özür ve düzeltme açıklaması yapılmadı..

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de tehditkar ve saldırgan açıklamaları devam ederken, gündeme en iyi yorum gazeteci Zafer Şahin'den geldi.

Şahin, muhalefetin durumunu 4 maddede özetledi.

"İNANMIYORLAR, KABUL ETMİYORLAR, İLGİNÇ BİR PSİKOLOJİ"

Sosyal medyada kısa ve öz bir açıklamaya yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı: