Kerkük-Ankara uçak seferleri yeniden başladı

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed, yaptığı açıklamada Irak Hava Yolları'nın yaklaşık iki ayın ardından Ankara'ya ilk seferinin Uluslararası Kerkük Havalimanı’ndan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Samed, Irak Hava Yolları'nın Kerkük-Ankara seferlerinin haftada 3 kez yapılacağını söyledi.

IRAK HAVA SAHASI UÇUŞLARA KAPATILMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte Irak, hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye'ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.