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Haber Merkezi

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı

Komisyona taciz, tecavüz, ihanet ve çarpık ilişkilerin sıkça işlendiği gündüz kuşağı programlarından "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programının sunucusu Zahide Yetiş de katıldı.

CHP'li milletvekillerinin katılmadığı komisyonda Yetiş'in 'kadına şiddet' konusu hakkında söylediği ifadeler ise tepki çekti.

"KADINA ŞİDDET DESEK DE KADINLAR DA BUNU YAPIYOR"

Zahide Yetiş, "Kadına yönelik şiddet desek de kadınlar da bunu yapıyor. Çok da kadın olarak değerlendirmiyorum ben bunu." dedi.

KOMİSYONU TERK ETTİLER

Bunun üzerine DEM Partili vekiller, komisyonu terk etti.

"ÇOK CİNSİYETSİNİZ"

"Ben gidiş sebebinizi anlamadım, çok özür diliyorum." diyen Yetiş'e DEM Partili vekiller, şu yanıtı verdi: