Zalim İsrail, El-Avde Hastanesi'ne baskın yaptı... Savaş suçu sürüyor! İsrail ordusunun, El-Avde Hastanesi'ne baskın yaptığı ve 80'i sağlık personeli 240 kişiyi alıkoyduğu açıklandı.

AA

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İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğü, 80'i sağlık personeli yaklaşık 240 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayınladığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya dönüştürdüğünü belirtti.

Hastane içinde abluka

İsrail güçlerinin, kuşattıkları hastanedeki 80 sağlık personeli, 40 hasta ve yerinden edilen 120 kişiyle beraber yaklaşık 240 kişiyi su, yemek ve ilaç olmadan hastane içinde ablukaya aldığını belirten Kudra, hastanede bölümler arası hareket etmenin de engellendiği bilgisini verdi.

Kudra, ayrıca Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna başta olmak üzere 6 hastane çalışanı ile bir hasta ve refakatçisinin de İsrail'in elinde olduğunu ifade etti.

Sözcü Kudra, dün kuzeydeki El-Avde Hastanesi'ne İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini açıklamıştı.

Askerlerin Hastane Müdürü Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhenna'nın serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktarmıştı.

Cibaliye Mülteci Kampı'na bir saldırı daha

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

Cibaliye Mülteci Kampı'nın Blok 2 bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında, ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)