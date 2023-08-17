Zam teklifinden memnun kalmayan Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı Hükümetin zam tekliflerini kabul etmeyen Memur-Sen, eylem yapma kararı aldı. Açıklamada, "Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" denildi.

ensonhaber.com

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar üçüncü kez bir araya geldi.

Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci zam teklifini duyurdu.

Buna göre 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi.

Ancak memurlar 2 yıl için yüzde 110 zam istemişti.

Teklif memurları tatmin etmedi

Hükümetten gelen ikinci teklif de memurları memnun bırakmadı.

"Çözüm için zorluyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Biz sendikayız. Dolayısıyla bir sendika nasıl bir adım atarsa onları atacağız. Onun için biz burada iyi niyetle bu masadayız. Çözüm için zorluyoruz. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Hep umudumuzu koruduk. Çünkü bu masa kamu görevlileri için en önemli çözüm masası, en önemli sorunları çözme mekanizması. Biz söyleyeceğimizi söyledik.

Memur-Sen'den eylem kararı

Memur-Sen, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada eyleme gideceklerini ifade etti.

"81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz"

Yapılan paylaşımda yarın işaret edilerek "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz." denildi.

Memurlar ne istiyor?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 için ise yüzde 40 zam olarak açıklandı.

Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

Hükümetin ilk teklifi

Hükümet 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen 2. toplantıda 2024'te ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9, 2025'te ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.

Hükümet yüzde 2'lik artış yaptı

Memur-Sen'in ilk teklife revize istemesinin ardından bugün hükümet yeni teklifini sundu.

Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için ise yüzde 5 zam teklif edildi.

İlk teklif ile ikinci teklif arasındaki fark yüzde 2 oldu.