Zamlı Bağ-Kur primi 2026: En düşük Bağ-Kur primi ne kadar, kaç TL oldu?

2026 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artış, Bağ-Kur kapsamında prim ödeyen milyonlarca sigortalıyı da yakından ilgilendiriyor.

Bağ-Kur primleri bağlanırken prim esas kazançları asgari ücret üzerinden hesaplandığı için, asgari ücretteki artış doğrudan prim tutarlarını artırıyor.

Asgari ücret artışıyla birlikte primlere de zam geliyor ve bu durum özellikle sabit gelirle geçinen esnaf, çiftçi ve serbest meslek erbabı için merak ediliyor.

Peki, 2026 yılıyla birlikte en düşük Bağ-Kur primi kaç TL oldu? İşte, güncel zamlı prim tutarı ve hesaplama...

BAĞ-KUR PRİM TUTARI NE KADAR OLDU 2026

2026 yılında tarım dahil en düşük Bağ-Kur primi 9 bin 825 TL oldu.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında Bağ-Kur primi için de yeni rakamlar belirlendi; bu kapsamda da en düşük prim tutarları 10 bin TL civarında hesaplanıyor.