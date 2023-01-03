Zamlı bekçi maaşı 2023: Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? MİNİMUM 10 BİN....

Zamlı bekçi maaşı 2023: Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? MİNİMUM 10 BİN....

2023 yılında memurların alacağı zam oranı açıklandı. Akabinde ise "bekçi maaşları" gündem oldu. Peki 2023 bekçi maaşı ne kadar, kaç lira? Zamlı bekçi maaşı kaç TL oldu? İşte en az ücret...

TÜİK, zam oranında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının son rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon aralık ayında yüzde 1,18 artarken, 2022 yılında da yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklilerin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48 SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.

Bu zamlarla birlikte polis, bekçi, öğretmen gibi meslek gruplarının yeni maaşları da belirlendi. En düşük ve en yüksek 2023 bekçi maaşı ne kadar oldu merak ediliyor.

Bekçiler ne kadar zam alacak? Bekçi maaşları ne kadar 2023? İşte detaylar...

Zamlı bekçi maaşı 2023

Bekçiler temmuz ayında yapılan zam sonrasında 9 bin 259 TL alıyordu. 2023 yılında uygulanacak zam 6 aylık yüzde 15.40 enflasyon oranıyla netleşti. Böylelikle en düşük bekçi maaşı 10 bin 700 TL oldu.