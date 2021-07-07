Zamlı ikramiyeler için geri sayım! SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi son durum..

Zamlı ikramiyeler için geri sayım! SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi son durum..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli aylıklarına ilişkin verdiği müjdenin ardından, "Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada emekli aylıklarıyla ilgili müjde verdi.

Cumhurbaşkanı, "Buradan emeklilerimize müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bunun ardından emekliler, zamlı bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son durum..

SSK EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor.

Bu sene Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu kapsamda SSK emeklisi olanlar, 13-14 Temmuz'da bayram ikramiyelerini alacak.