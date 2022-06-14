Zammı belirleyecek: 2022 Haziran enflasyon tahmini kaç? Yeni asgari ücret hesabı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları doğrultusunda asgari ücrete temmuz zammı kesinleşti. Haziran enflasyonu ise belirleyici olacak. Peki haziran enflasyonu yüzde kaç olur?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, temmuz ayını iple çekiyor.

Asgari ücrete zammın sinyali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayını vurgulayarak "Enflasyon farklarıyla milletimizin her kesimini rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.

Vedat Bilgin ise, 'Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenleme gerçekleştirilecek' dedi.

Asgari ücreti etkileyecek olan enflasyon farkı ise merak konusu oldu.

Asgari ücret zammının minimum enflasyon farkı kadar olacağı göz önüne alındığında, artış miktarı da ortaya çıkıyor.

Peki asgari ücrete enflasyon farkı ne kadar gelecek? Haziran enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç olacak? İşte tahminler...

Asgari ücrete enflasyon etkisi

Enflasyon farkı hesabında, ilk 6 aylık dönem baz alınıyor.

5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında; Ocak ayı yüzde 11,10, şubat ayı yüzde 4,81, mart ayı yüzde 5,46, nisan ayı yüzde 7,25 mayıs ayı yüzde 2,98 enflasyonu açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,6'yı buldu.

Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık emekli ve memur zammı şu şekilde kesinleşti:

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64

Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı 28,14

Temmuz ayı toplu sözleşme zam oranı yüzde 7

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 35,14

Maaş zamları net olarak haziran ayının verilerinin açıklandığı 4 Temmuz tarihinde belli olacak. Enflasyon beklentisi ile ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı