Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! 16 ilde 99 kişi yakalandı... Yurttaki uyuşturucu problemini mercek altına alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen operasyonda 99 kişinin yakalandığını açıkladı.

ensonhaber.com

Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Zehir tacirlerinin kökünü kazıma anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirilen faaliyetler her geçen gün bir başarıya daha ulaşıyor.

Uyuşturucu problemini mercek altına alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbirine göz açtırmayacağız" vurgusuyla birtakım operasyondan bahsetti.

99 kişi yakalandı

16 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 99 kişinin yakalandığı vurgulandı.

İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı;

İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı.

Operasyonun gerçekleştiği iller ve ele geçirilenler