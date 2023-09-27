Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! 16 ilde 99 kişi yakalandı...

Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Zehir tacirlerinin kökünü kazıma anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanında devam ettirilen faaliyetler her geçen gün bir başarıya daha ulaşıyor.
Uyuşturucu problemini mercek altına alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbirine göz açtırmayacağız" vurgusuyla birtakım operasyondan bahsetti.
99 kişi yakalandı
16 ilde düzenlenen operasyonlarda toplamda 99 kişinin yakalandığı vurgulandı.
İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı;
İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı.
Operasyonun gerçekleştiği iller ve ele geçirilenler
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 110 kg metamfetamin, 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 7,5 kg esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 3 ayrı operasyonda: 1 kg esrar, 0,4 kg metamfetamin, 11,5 kg bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 32 kişi yakalandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 12 kg esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca: Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 20 kişi yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda esrar ve skunk ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Afyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 1,5 kg esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi, 23 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 10 kişi yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 0,5 kg esrar, 0,5 kokain ele geçirildi 1 kişi yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda ve içerikte uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek. Aziz milletimiz bilsin ki: her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız.