Zelenski biyografisi: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski kimdir, kaç yaşında?

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ile tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilirken, merak edilen isimlerden birisi de Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski oldu. Peki Zelenski kimdir, kaç yıldır görevde?

Rusya ve Ukrayna arasında sular durulmuyor...

Putin'in Donbas bölgesindeki ayrılıkçıları tanıması üzerine bölgede hareketlilik artarken, askeri müdahaleye başlaması ile savaş çanları da çaldı.

Tüm dünyanın gözü Rusya Ukrayna arasındaki gerilime çevrilirken, merak konusu olan başlıklardan biri de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski oldu.

2019 yılından beri başkanlık görevinde bulunan Zelenski, politikaya atılmadan önce komedyenlik yapmasıyla dikkatleri çekiyor.

Peki Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler...

UKRAYNA BAŞKANI VOLODİMİR ZELENKSİ KİMDİR?

Volodimir Oleksandroviç Zelenski, 25 Ocak 1978'de Kriviy Rig, Ukrayna SSC, Sovyetler Birliği'nde dünyaya geldi.

Yahudi bir ailede doğan Zelenski'nin babası Oleksandr Zelenski, Kriviy Rig Ekonomi Enstitüsü'nde profesör, annesi Rimma Zelenska ise mühendis.

HUKUK MEZUNU

Liseye başlamadan önce babasının işi nedeniyle dört yıl Moğolistan'ın Erdenet şehrinde yaşayan Zelenski, Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nin Kriviy Rig kampüsünde hukuk bölümünde eğitim almıştır. Hukuk mezunu olan Zelenski profesyonel olarak hukuk mesleğini hiç yapmadı.

OYUNCULUK YAPTI

2022 itibariyle 44 yaşında olan ve senarist, oyuncu ve yönetmen olarak tanınan Zelenski'nin siyasi kariyeri 2015 yılında rol aldığı Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinden sonra başladı.

Zelenski, 2015'te Halkın Hizmetkârı adlı televizyon dizisinde Ukrayna cumhurbaşkanını canlandırdı. Dizide canlandırdığı karakter, bir viral videoda yolsuzluk karşıtı açıklamalar yaptıktan sonra cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan otuzlu yaşlarında bir lise tarih öğretmeniydi.

Halkın Hizmetkârı partisi Mart 2018'de aynı adlı dizinin yapımcı şirketi Kvartal 95 çalışanları tarafından kuruldu.

SİYASİ KARİYERİ

Zelenski, 31 Aralık 2018'de 2019 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı. Adaylık açıklamasından altı ay öncesinde yapılan anketlerde bile Zelenski'nin adı ilk sıralarda geçiyordu. Kampanya dönemi boyunca Kvartal 95 ile gösterilere devam etti. Seçilmesi durumunda bir dönem başkanlık yapacağını açıkladı.

Aday olduğu 2019 Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kaldı ve kazandı.

EŞİ VE ÇOCUKLARI

Zelenski, liseden arkadaşı Olena Zelenska ile Eylül 2003'te evlendi. Çiftin Temmuz 2004'te kızı Oleksandra, Ocak 2013'te de oğlu Kirilo doğdu.