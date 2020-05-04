CNN Türk'e karşı boykot kararı alan ve ekranlara çıkanları partiden ihraç eden CHP'nin, Zeydan Karalar hakkında ne karar vereceği merak konusu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin CNN Türk'ü boykot kararı aldığını ve hiçbir partilinin CNN Türk ekranlarına bağlanmayacağını söylemişti.

CHP'nin aldığı bu kararın ardından CNN Türk'e çıkan CHP'li Ümit Kocasakal ile İrem Çiçek, partiden ihraç edildi.

BOYKOTU TAKMADI

CHP, geçen sürede boykot kararında herhangi bir esneme uygulamadı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, buna rağmen CNN Türk'e bağlandı.

Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi VİDEO

İHRAÇ EDEBİLECEK MİSİNİZ

Canlı yayında belediye yardımlarıyla ilgili tartışmaya katılan CHP'li Zeydan Karalar'ın hakkında ne karar verileceği, durumun nasıl açıklanacağı merak ediliyor.