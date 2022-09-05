Zeynep Ahunbay: Kız Kulesi'nin sökülmesi gereken kısmı sökülmüş

Kız Kulesi'nin restorasyonunda incelemelerde bulunan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, eserde sadece dökülmesi gereken kısımların söküldüğünü ve ince temizlik yapılacağını söyledi.

Kız Kulesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları son günlerde tartışmaya konu oldu.

İddialar üzerine Kız Kulesi Danışma Kurulu Üyesi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay incelemelerde bulundu.

"Fazla bir söküm yok, her şey yolunda"

Üsküdar sahiline dönen Prof. Dr. Zeynep Ahunbay açıklama yaptı.

Ahunbay, "Sökülmesi gereken kısım sökülmüş. Şimdi ince temizlik yapılacak. Kalan döşemedeki demir donatılar kaldırılacak ondan sonra da restorasyon için hazırlıklar başlayacak. Uygun şekilde yapılmış, fazla bir söküm yok, her şey yolunda.

"Gelecek seneye umarım bitecek"



Restorasyonda çay pişirir gibi 10 dakika sonra demlendi olayı yok, değişik teknikler kullanılıyor sağlamlaştırma restorasyonu en sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek sabırla özenle olur.

Gelecek seneye umarım bitecek. Umuyoruz dıştan görünüşte malzeme olarak aynı etkiyi yaratacak malzemeler kullanılacak." dedi.

























