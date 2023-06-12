Zeynep Tunuslu: CHP’nin HDP ile dirsek teması beni ürküttü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamasından sonra linçlenen modacı Zeynep Tunuslu, CHP HDP arasında gelişen ilişkinin kendisini korkuttuğunu belirterek, "Vatanım bölünecek diye düşündüm" dedi.

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Tarihi genel seçimlere oyunun rengini belli eden ünlü isimler damga vurmuştu.

Muhalefete destek veren ünlüler medyada el üstünde tutulurken iktidar ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenler lince uğradı.

Ünlü modacı ve gazeteci Zeynep Tunuslu da 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere bir gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıkladı.

Tunuslu, "Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim." ifadeleriyle yaptığı açıklamadan sonra büyük bir lince uğradı.

"CHP'nin HDP ile dirsek teması beni ürküttü"

Büyük tepki çeken Tunuslu, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programında yaşananları anlattı.

"O açıklamamda son derece dürüsttüm. Zaten beni tanıyan yakın çevrem bilir. Bir menfaat güttüğüm için böyle bir şey söylemeyeceğimi bilirler. Samimi bir histi. CHP'li bir aileden geliyorum. Kanımı kessen Atatürkçülük akar. Milliyetçiyim.



Orada belirttiğim gibi CHP'nin HDP ile dirsek teması beni ürküttü. Vatanım bölünecek diye düşündüm. AK Parti'yi de hep çok çalışkan buldum belediyeleri için çalıştım ben. Apolitik duruşlu bir tasarımcıyım. Sayın Tayyip Erdoğan'ın da insan olarak son derece çalışkan ve zeki olduğunu hep söylerim.



Ben artık destek olmak istediğim ve fikrimi değiştirdiğim için açıklama yaptım. Ve benim de herkes gibi birey olarak bunu söylemeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu da benim fikrim."

"Politikada gençlerin önü açılmalı"

CHP'de yaşanan değişim tartışmalarına ilişkin de konuşan Tunuslu, gençlerin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Tunuslu, "Bir koltuk sevdası... Politikada 25-30 yaşında gençler görmek istiyoruz. Benim bir vatandaş olarak arzum bu. Bu koltuklara yapışarak değil. Ölümlü dünya, genç bir insan olsa inanın herkes koşa koşa gençlere yapışacak. Her parti için geçerli bu." dedi.