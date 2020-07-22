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- Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist yakalandı
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist yakalandı
Bölgede tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, gözaltına alındı.
- Haber Merkezi
- 22.07.2020 - 10:37
Terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı bölgesindeki operasyonlarını başarı ile sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin yakalandığını açıkladı.
"HAİN EMELLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİLER"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." denildi.