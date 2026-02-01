Zeytinyağı sektöründe ardı ardına büyük kayuıplar: Kristal Yağları CEO'sunu kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı üreticilerinden Arkas Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kristal Yağları, kısa süre içinde iki önemli ismini kaybetti.

Bu kayıplar, sektörde derin üzüntü yarattı ve sektör temsilcileri tarafından büyük bir boşluk olarak nitelendirildi.

ÖNCE KURUCUSU, SONRA CEOSU HAYATA VEDA ETTİ

Şirketin kurucusu Noel Micaleff, 4 Ocak'ta 91 yaşında hayata veda etti.

Ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Christopher Dologh da 29 Ocak'ta aramızdan ayrıldı.

TÜRK ZEYTİNYAĞINI ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞTI

Kristal Yağları'nın köklü tarihine damga vuran Noel Micaleff, Malta kökenli bir Levanten aileden geliyordu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı.

Micaleff, Türk zeytinyağını uluslararası arenada tanıtmak ve marka haline getirmek için yıllarca emek verdi.

SEKTÖRE TENEKE AMBALAJ GİBİ YENİLİKLERİ KAZANDIRDI

Özellikle Uluslararası Zeytin Konseyi gibi platformlarda Türkiye'yi temsil eden Micaleff, sektörde kaliteli üretim ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınıyordu.

Arkas Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketin temelini atan isim olarak, teneke ambalaj gibi yenilikleri sektöre kazandırdı.

KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

Christopher Dologh'un ani ölümü ise sektörü daha da sarsan bir gelişme oldu.

Henüz 51 yaşındayken yaşamını yitiren Dologh, Kristal Yağları'nın CEO'su olarak şirketin büyümesinde kritik rol oynadı.

Dologh, zeytinyağı üretiminde kalite standartlarını yükseltmek, ihracatı artırmak ve Türk zeytinyağını markalaşma programlarıyla dünyaya tanıtmak için yoğun çaba sarf etti.

Sektördeki birçok isim, Dologh'un vizyoner liderliğini ve sektöre kattığı değeri vurgulayarak başsağlığı mesajları paylaştı.

CENAZE TÖRENİ İZMİR'DE DÜZENLENDİ

Dologh'un cenaze töreni, 30 Ocak 2026 tarihinde İzmir'de Alsancak Domeniken Kilisesi'nde düzenlendi.

Törene Dologh'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, iş dünyası ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.

Kilisede gerçekleştirilen tören sırasında, Dologh'un iş hayatına ve sektöre katkılarına dair duygusal konuşmalar yapıldı.

Katılımcılar, dualar eşliğinde Dologh'u son yolculuğuna uğurladı.