Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç ekranı!

Ziraat Bankası sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç ekranı!

Ziraat Bankası sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını merak ediyor. 2022 Ziraat Bankası sınav sonuç sorgulama!

Ziraat Bankası, çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere personel alımı yapacağını duyurmuştu. Sınav süreci ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan geçiyor.

Yazılı sınav, İstanbul Üniversitesi aracılığıyla 17 ilde (Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van) 05 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşti.

Sınavda 100 üzerinden 60 puan ve daha yüksek puan alan adaylar değerlendirmeye girecek ve sözlü mülakata çağırılacak.

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, Ziraat Bankası resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçları için arama motorlarında araştırmalara başladı.

Ziraat Bankası sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 25 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Yazılı sınav sonucu İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.





Mülakat süreci

Sorulan soruların 1. bölümden en az %70’ini, 2. bölümden en az %60’ını ve 3. bölümden en az%50’sini doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 3 (üç) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.

Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde duyurulacaktır.

Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.