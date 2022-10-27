Ziraat Bankası'ndan akaryakıt kampanyası! Başvuru şartları neler? İşte Son tarih!

Araç sahiplerine Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Akaryakıt kampanyası detayları nedir? Başvuru şartları neler? İşte son tarih...

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan zamlar sonrasında vatandaşları sevindirecek haber geldi.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren kampanya Ziraat Bankası tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada şartların bulunması halinde akaryakıt ya da otogaz harcamalarına 75 TL kampanya verileceği belirtildi.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sonrasında vatandaşlar, Ziraat Bankası'nın akaryakıt kampanyasını araştırıyor. İşte kampanya detayları ve başvuru şartları...

Ziraat Bankası akaryakıt kampanyası nedir?

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 15 Kasım 2022 tarihine kadar Bankkart'ınız ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında Bankkart POS'undan farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 250 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz harcamalarınıza 75 TL Bankkart Lira verilecek…

Akaryakıt kampanyası başvuru şartları

Kampanya 1 Ekim - 15 Kasım 2022 tarihleri arasında geçerli olup, Bankkart Mobil'den katılım sağlanacaktır.

Bankkart'ınız ile anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında Bankkart POS'undan farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 250 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz harcamalarınıza 75 TL Bankkart Lira verilecektir.

Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri en fazla 75 TL Bankkart Lira kazanabilir.

İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde ve Bankkart POS'undan yapılması gerekmektedir.

Bir işyerinde aynı gün içerisinde yapılacak sadece ilk işlem kampanya kapsamında geçerli olacaktır.

Bankkart, Bankkart Genç, Bankkart Başak, Bankkart Business sahibi müşteriler hem kredi kartı hem de banka kartı özelliği ile kampanyadan faydalanabilir. Bankkart Ücretsiz kartlar kampanyaya dahil değildir.

Kampanyaya katılım sadece asıl kart sahibi müşteriler tarafından yapılabilir.

Ek kartlar ile yapılan harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilecektir.

Kazanılan Bankkart Liralar 21 Kasım 2022 tarihinde yüklenecektir.

Bankkart Lira kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri ve Bankkart ücretsiz ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade/iptal edilmesi durumunda verilen Bankkart Lira geri alınacaktır. Müşterinin Bankkart Kumbara'sında yeterli Bankkart Lira bulunmaması durumunda kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacaktır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkına sahiptir.