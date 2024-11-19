Zirai ilaçlama İHA'ları su tasarrufu sağlıyor

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Eray Önler, zirai ilaçlama İHA'larıyla ilgili konuştu.

Önler, İHA'larla yapılan ilaçlama çalışmalarında 210 milyon ton su tasarrufu sağlandığını söyledi.

"SON YILLARDA POPÜLERLİK KAZANDI"

Önler, yaptığı açıklamada, dünyada zirai ilaçlama İHA'larının son yıllarda popülerlik kazandığını belirtti.

Zirai ilaçlama İHA'larının üreticiler için önemli olduğunu aktaran Önler, "Zirai ilaçlama İHA'ları, özellikle topografya ve toprak koşullarının uygun olmadığı durumlarda daha kullanılabilir durumda. Klasik yöntemler günümüzde İHA'lara göre artık çok daha pahalı." dedi.

ZİRAİ İLAÇLAMA İHA'LARININ KULLANIMI ARTIYOR

Önler, İHA'ların aynı zamanda operatörünün ilaca maruz kalmasını önlemeyle önemli avantaj sağladığını ifade etti.

2024 yılında dünyada yaklaşık 500 milyon hektar alanın zirai İHA'larla ilaçlandığını aktaran Önler, "Günümüzde zirai İHA'ların kullanımı giderek artıyor. 100'den farklı ülkede 300 binden fazla zirai ilaçlama İHA'sı kullanımda. Zirai ilaçlama İHA'ları hem kullanılan etken maddelerin daha az kullanılmasına ve suyun ekonomik kullanılmasına imkan vermektedir." diye konuştu.

SU TASARRUFU SAĞLIYOR

Önler, son yıllarda arazilerde görülen ve hızlı müdahale edilmesi gereken hastalıklara zirai İHA'ların hızlı müdahale imkanı sağladığını kaydetti.

Zirai İHA'ların üreticilere tasarrufta yardımcı olduğunu vurgulayan Önler, şöyle konuştu: