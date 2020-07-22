Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'de konuk olduğu Tarafsız Bölge programında, koronavirüse karşı okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalıştıkları 4 farklı senaryo olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Bakan Selçuk, koronavirüs salgınının eğitime olan etkileri ve alınacak tedbirler hakkında kamuoyunu bilgilendirici açıklamalar yaptı.

"31 AĞUSTOS'TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ"

Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihe de değindi.

Selçuk, koronavirüs salgını döneminde alınan her kararın zor olduğunu belirterek, "Okulların açılması gerekiyorsa açmak ile ilgili gereken yapılır. Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

31 Ağustos'ta planlanan açılma tarihi, salgının seyrine ve Bilim Kurulu'nun yönlendirmelerine bağlı diyen Selçuk, çocuklarımızın sağlığını her şeyden önde tutacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın dedi.

Ziya Selçuk: Üzerinde çalıştığımız 4 farklı senaryo var VİDEO

BAKAN SELÇUK, 4 FARKLI SENARYO ÜZERİNDE DURDU

Bakan Selçuk, önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre 4 farklı senaryo hazırladıklarının altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, üzerinde çalışılan 4 farklı senaryo ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Senaryoda böyle 6-7 aşamada gözden geçiriyoruz. Simülasyonlar yapılıyor onun sonucunda da revizeler yapılıyor. Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Biri tamamen açık, diğer tamamen kapalı.





ONLİNE EĞİTİM

İkinci senaryoda şöyle bir şey var okulun tamamen kapalı olması da bir senaryodur. Online dediğimiz zaman bitmiyor. Somut olarak verdiğimiz kitap online değil başka kaynaklarımız da var. Burada ikinci olarak tamamen kapandığı senaryodan bahsediyoruz.

SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM MODELİ DE GÜNDEMDE

Üçüncü senaryo şu, bizim belirli günlerde okulu açıp mesela pazartesi Salı günü okulları açtık bir sınıfın yarısı geldi. Çarşamba temizledik Perşembe Cuma günü diğer yarısı geldi. Cumartesi sınav grupları ayrı geldi. Pazar temizledik ertesi gün bir grup tekrar geldi. Seyreltilmiş eğitim diyoruz. Bir günde 8 ders varsa lisede bunun 4’ünü uzaktan 4’ünü yüz yüze vereceğim dersiniz. Ülkemizi biz ilçe ilçe kontrol ediyoruz. Riskli olan 5 ilden bahsediyoruz şimdi. Bu da dördüncü konu. 3 ilde problem var Türkiye’nin geri kalanında yoksa o illere özel uygulama yapılır."