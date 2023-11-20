Zonguldak açıklarında batan geminin görüntüsü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, fırtına nedeniyle batan ve 12 mürettebatıyla Karadeniz sularına gömülen geminin son görüntüsünü paylaştı.

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İHA

Türkiye son günlerde şiddetli fırtına ile boğuşuyor.

Özellikle Batı Karadeniz kıyıları fırtınadan en çok etkilenen bölge oldu.

Bu kapsamda, Zonguldak açıklarında 12 mürettebatıyla Kafkametler adlı gemi sulara gömüldü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, batan "Kafkametler" adlı geminin son görüntüsünü paylaştı.

1 denizcinin cansız bedeni bulundu

Çalışmalara ilişkin birgi de veren Yerlikaya, "Rusya Temryuk Limanı'ndan aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa'ya getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır.

Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 gemicimizin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

11 kişi aranıyor

11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmaları; 2 karakol uçağı, 1 helikopter, 2 devriye botu, 4 SAK Timi, 295 araç, 795 personel ile devam ediyor. Geminin son görüntüsü ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)