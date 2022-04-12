Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen, Karadeniz'de uzun aralıklarla meydana gelse de depremlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Karadeniz'de Zonguldak açıklarında dün akşam saatlerinde saat 20.38'de bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmayan depremi, etkilerini ve Marmara fayına etki edip etmeyeceğini Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen'e sorduk.

Karadeniz'i takip etmek lazım

Özmen, Karadeniz'de çok sık olmasa da belirli aralıklarda depremlerin meydana geldiğini, aralıklarla da olsa bu depremlerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Marmara'yı etkilemez

Yaşanan 4.4'lük sarsıntının Marmara fayına etki etmeyeceğini söyleyen Özmen, olası İstanbul depremi için ise her geçen gün olasılığın arttığını ifaderek yıkımın beklenenden de büyük olabileceğine işaret etti.

Zonguldak açıklarındaki 4.4'lük depremin bölgeye ve Marmara'ya etkileri VİDEO