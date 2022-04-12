Petrol
101.64
3.21%
Euro
15.97
0.00%
Dolar
14.68
0.14%
Altın
923.18
0.22%
Borsa
2431
-0.72%
Bitcoin
594.607
-3.74%
BTXN Coin
31.30
0.61%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Zonguldak açıklarındaki 4.4'lük depremin bölgeye ve Marmara'ya etkileri

    Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen, Karadeniz'de uzun aralıklarla meydana gelse de depremlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
    • Özel Haber
    • 12.04.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak açıklarındaki 4.4'lük depremin bölgeye ve Marmara'ya etkileri

    Karadeniz'de Zonguldak açıklarında dün akşam saatlerinde saat 20.38'de bir deprem meydana geldi.

    AFAD'ın 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu ve Düzce'den de hissedildi.

    Herhangi bir olumsuzluk yaşanmayan depremi, etkilerini ve Marmara fayına etki edip etmeyeceğini Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Bülent Özmen'e sorduk.

    Karadeniz'i takip etmek lazım

    Özmen, Karadeniz'de çok sık olmasa da belirli aralıklarda depremlerin meydana geldiğini, aralıklarla da olsa bu depremlerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

    Marmara'yı etkilemez

    Yaşanan 4.4'lük sarsıntının Marmara fayına etki etmeyeceğini söyleyen Özmen, olası İstanbul depremi için ise her geçen gün olasılığın arttığını ifaderek yıkımın beklenenden de büyük olabileceğine işaret etti.

    Zonguldak açıklarındaki 4.4'lük depremin bölgeye ve Marmara'ya etkileri VİDEO

    Zonguldak açıklarındaki 4.4 lük depremin bölgeye ve Marmara ya etkileri #1


    İlginizi Çekebilir

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Japonya’da, koronavirüsün yeni varyantı görüldü
    Sağlık

    Japonya’da, koronavirüsün yeni varyantı görüldü

    Boris Johnson ve ailesi objektiflere yansıdı
    Dünya

    Boris Johnson ve ailesi objektiflere yansıdı

    Görüş Bildir