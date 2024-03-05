Zonguldak'ta dün Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki bir zincir markette, K.D. ile markette kasiyer olarak görevli Ö.B. arasında etiket ile kasa fiyatının farklı olduğu gerekçesiyle tartışma başladı.
Tartışmaya K.D.'nin İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olan oğlu Onur D. de müdahil olunca tartışma kavgaya dönüştü.
Polis ekipleri olay yerine gelerek taraflarla görüştü.
Polislere 'Hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm' dedi
Polisin K.D. ve Ö.B. ile görüştüğü sırada araya giren Onur D., polis ekiplerine “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm.” dedi.
Amatör kameraya yansıyan olayda Onur D., bu kez de Ö.B.’yi kastederek “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi.” diye bağırmaya başladı.
'Başımıza ne geldiyse kapalılardan geldi'
Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Onur D., Ö.B.'den özür dileyip, şeker hastası olduğunu ve bir anlık sinirle yaptıkları için pişman olduğunu söyledi.
Ö.B. ise şikayetçi olmadığını söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari tahkikat başlattı
Polise mukavemet suçundan ve kamu görevlisine hakaret iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Onur D. hakkında idari tahkikat başlattığı öğrenildi.
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