Zonguldak'ta bayram sabahı korkutan gelenek
İHA

Zonguldak'ta bayram namazı sonrası vatandaşlar geleneği yaşatmak adına silahlarıyla havaya ateş açtı.

Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti.

BAYRAM GELENEĞİ KORKUTTU

Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.

Aralıksız duyulan silah sesleri, duruma alışkın olmayanları korkuttu.

EVLERİNİN ÖNÜNDE SİLAH ATEŞLEDİLER

Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi.

Jandarma ve polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

GELENEK DAHA ÖNCE CAN ALDI

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor