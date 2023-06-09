Zonguldak'ta otobüste bulduğu bin 700 doları şoföre teslim etti

İHA

Zonguldak Belediyesi halk otobüslerinde ilginç bir olay yaşandı.

İncivez halk otobüsüne binen, yabancı uyruklu engelli kadın, bin 700 doların yer aldığı naylon poşetini arkadan öne geçerken düşürdü.

Parasının düştüğü fark etmeyen kadın, bir süre sonra durakta indi.

Ardından otobüs içerisinde bulunan son yolcu arka çıkıştan ineceği sırada bin 700 doların bulunduğu poşeti fark ederek, otobüs şoförü Hüseyin Küçük’e teslim etti.

Poşeti teslim alan para dolu poşeti Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim etti.

Olayı anlatan otobüs şoförü Hüseyin Küçük yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Zonguldak Belediyesi Halk Otobüslerinde İncivez mevkiine çalışıyorum. Dün oldu. Bir bayan arkadaşımız engelli arka kapıyı açtım. Arka kapıdan yolcu alırken bir öne çıktı o ara çıkarken poşetini düşürmüş. Daha sonra arkada kimse inmeyince engelli kartı olduğu için önden çıktığı için poşetini görmedi. En son bir yolcumuz inerken o gördü bana söyledi. Naylon poşet. İçerisinde para ve birde kağıt gibi bir şey var. Miktarı bin 700 dolar. Biz belediye zabıtaya tutanak şekilde teslim ettik. Arkadaşlarda onu bulacaklardır.