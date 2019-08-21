Tekno Uzay 5. Bölüm : ''Güneş sisteminin dışından gelen gizemli nesne: Oumuamua''

''Güneş sisteminin dışından gelen bilinen ilk yıldızlararası nesne olan Omuamua, 2017 yılında keşfedilmesine rağmen bu esrarengiz nesnenin ne olduğu hakkında henüz net bir bilgi yok. Tekno Uzay yazı dizimizin beşinci bölümünde, bu gizemli nesneye daha yakından bakıyoruz.''

Tarihler 19 Ekim 2017'yi gösteriyordu. Robert Weryk, gözlemleri esnasında bir cisim keşfetti. İlk olarak Pan-STARRS teleskobu kullanılarak gözlemlenen gizemli cisim Oumuamua, ilk olarak bir kuyrukluyıldız olarak tanımlanmasına rağmen daha sonra 'asteroit' olarak yeniden sınıflandırıldı. Yıldızlararası nesnelere ait yeni bir sınıfın ilk türü olan bu esrarengiz nesne, 2022 yılında Neptün'ün yörüngesinden geçerek yoluna devam edecek. Uzun ve dar bir yapısı olması nedeniyle bir uzay aracına benzetilen Oumuamua, hala çözülemeyen sırları barındırıyor.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

Türünün bilinen ilk nesnesi olan Oumuamua, astronomik nesneler için isim belirleyen Uluslararası Astronomi Birliği için benzersiz bir örnek teşkil etti. Yıldızlararası nesneler için yeni bir isimlendirme yapılarak ilk defa 'I' kullanıldı ve Oumuamua için 1I isimlendirmesi yapıldı.

Cismin adı, Hawaii dilinde "keşif, öncü birlik" anlamına gelen ʻou.mua.mua' kelimesinden geliyor. Bilim insanları bu gizemli cisme Oumuamua ismini vererek, bu cismi uzun bir yoldan geçerek bize ulaşmak üzere gönderilen bir öncü birlik veya elçiye benzetiyor.





BU GİZEMLİ CİSİM NEREDEN GELİYOR?

Bilim insanları, Oumuamua'nın nereden geldiğini ortaya çıkarmak izin yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Araştırmacılar, ilk olarak bu gizemli nesnenin rotasını ve hareketlerini gözlemleyerek nereden geldiğini anlamaya çalıştı. Daha sonra elde edilen bulgular, Avupa Uzay Ajansı'nın verileriyle birleştirilerek, esrarengiz nesnenin gelebileceği 4 farklı yer ortaya çıktı. Bu yerler sırasıyla kırmızı cüce yıldız HIP 3757, Güneş benzeri yıldız HD 292249 ve isimleri henüz belli olmayan iki farklı yıldız.

OUMUAMUA GERÇEKTE NE?

Bilim insanları, ilk olarak Oumuamua'yı sıradan bir kaya olarak tanımladı. Yapılan araştırmalardan sonra ise bu cisim, kuyrukluyıldız olarak sınıflandırdı. Ancak bazı araştırmacılar, eğer Oumuamua bir kuyruklu yıldız olsaydı Güneş'in etrafından geçerken parçalanacağını iddia etti.

Bilim insanları, daha sonra nesnenin bir kuyruklu yıldız olamayacağını resmen açıkladı. Asteroit ve kuyruklu yıldızların kolaylıkla saptanabileceğini söyleyen araştırmacılar, Oumuamua'nın ise daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

Oumuamua'nın Güneş sisteminden geçişini gösteren animasyon videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda gök bilimciler, Oumuamua'nın elektromanyetik spektrumlarını inceleyerek, Söz konusu nesnenin Güneş sistemindeki kuyruklu yıldızlarda görülenlere benzer, organik madde içeren buzlara sahip olduğunu ortaya çıkardı. Nesnenin dönme hareketlerini de inceleyen araştırmacılar, bu cismin normal asteroitler gibi dönmediğini açıkladı. Kısaca özetlemek gerekirse Oumuamua'yı asteroit veya kuyruklu yıldız olarak tanımlayan bilim insanları, sürekli birbiriyle çelişti.

BİLİNMEYEN BİR GÜÇ MÜDAHALE EDİYOR

Oumuamua hakkında yapılan çalışmalar devam ederken, her geçen sürede yeni sırlar ortaya çıktı. Başka bir araştırma ekibi, söz konusu gizemli nesneye daha yakından baktı ve oldukça şaşırtıcı yeni bulgular elde etti. Bu nesnenin sadece Güneş'in yerçekimi altında olmadığını açıklayan ekip, Oumuamua'nın görünmeyen bir güç tarafından hızının artırıldığını açıkladı.

İtalyan astronom Marco Micheli'ye göre ise bu bilinmeyen hız artışı, nesnenin içinde bulunan gazların salınması sonucu ortaya çıkıyor.

10 KAT DAHA FAZLA YANSITICI YÜZEYİ VAR

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda yeni bulgular elde etmeye devam etti. Güneş sisteminde bulunan kuyruklu yıldızlarından 10 kat daha fazla yansıtıcı bir yüzeye sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, bunun nasıl gerçekleştiğini ise henüz çözebilmiş değil. Oumuamua'nın Güneş'in yanından geçerken yüzey kirliliğini ve tozunu çok fazla yitirmiş olabileceği hakkında söylentiler mevcut.

Oumuamua yörüngesi:

SONUÇ

Oumuamua'nın nasıl ortaya çıktığını, ne olabileceğini ve barındırdığı gizemleri sizlerle paylaştık. Kısaca özetlemek gerekirse ne olduğu tam olarak belli olmayan Oumuamua'nın yörüngesi, diğer gök cisimlerinden oldukça farklı ve tam olarak cismin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Tanımlanamayan bu nesne hakkında şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Kimine göre Oumuamua başka bir medeniyet tarafından gönderilmiş bir uzay gemisiyken, kimine göre ise bu nesne sadece bir gök cisminden ibaret.

Ancak her ne olursa olsun şurası kesin: Oumuamua içinde bulunduğumuz Güneş sisteminin dışından geldi ve cismin yörüngesi bizim Güneş sistemimizde bulunan asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların yörüngelerinden oldukça farklı. Bu cisim, belkide milyonlarca yıl önce harekete başladı ve şimdiki durağı olan Güneş sistemimizi geride bıraktıktan sonra yoluna devam edecek.





Tekno Uzay'ın beşinci bölümünde, Güneş sisteminin dışından gelen gizemli nesne Oumuamua'ya kısa bir yolculuk gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde bambaşka uzay yolculuklarıyla karşınızda olacağız.

Aşağıdaki bağlantılardan Tekno Uzay yazı dizimizin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerine ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.

Tekno Uzay 1. Bölüm : ''Mars'ın derinliklerine yolculuk.''

Tekno Uzay 2. Bölüm : ''Uzayda var olan büyük sır: Kara delikler.''

Tekno Uzay 3. Bölüm : ''Gökyüzünün parlayan sırları: Yıldızlar''

Tekno Uzay 4. Bölüm : ''Dünya'ya en çok benzeyen gezegen: Proxima Centauri b''

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