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Güneşi gözlemleyecek uydu uzaya fırlatıldı

İzleyeceği özel rota sayesinde Güneş'in daha önce görüntülenmemiş kutup bölgelerini kayda alacak keşif uydusu, Avrupa Uzay Ajansı tarafından uzaya yollandı.

AA | 11.02.2020 - 02:59..
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Avrupa Uzay Ajansı, Güneş'in kutup bölgelerini gözlemleyecek keşif uydusunu uzaya yolladı.

Sabah saatlerinde Atlas 5 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan uydu, Güneş yörüngesinde gözlemler yapan ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Parker Güneş Keşif Uydusu'na katılacak.

İLK YAKIN GEÇİŞİNİ 2022'DE YAPACAK

Uydu, yörüngede izleyeceği özel rota sayesinde Güneş'in daha önce görüntülenmemiş kutup bölgelerini kayda alacak.

Aralık ayında Venüs'e ulaşması beklenen uydunun, 2021 sonunda bilim operasyonlarına başlaması, 2022'de ise Güneş'e ilk yakın geçişini yapması planlanıyor.

GÜNEŞ'E MERKÜR'DEN DAHA YAKIN OLACAK

Uydu en yakın geçişinde Güneş'e 42 milyon kilometre mesafeye kadar yaklaşacak.

NASA'nın Paker Güneş Keşif Uydusu, 12 Ağustos 2018'de uzaya fırlatmıştı. Uydu, 29 Ocak'ta Güneş yörüngesindeki 4. turuna başlamıştı.

Güneşi gözlemleyecek uydu uzaya fırlatıldı

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