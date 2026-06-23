Güneş'ten 6 milyar kat daha büyük: Uyuyan kara delik ilk kez tespit edildi

Uluslararası bir gök kbilimci ekibi, evrenin erken dönemlerine ait bilinen en uzak aktif olmayan kara deliği tespit etmeyi başardı.

Dünya'dan 10 milyar ışık yılı uzaklıktaki MRG-M0138 galaksisinde yer alan bu kozmik dev, uyuyan bir kara delik için önceki mesafe rekorunu tam 15 kat ileriye taşıdı.

GÖRÜNMEZ KARA DELİK YILDIZ HAREKETLERİYLE TESPİT EDİLDİ

Güneş'in kütlesinin yaklaşık 6 milyar katı olan bu devasa nesne, evrenin henüz 3 milyar yaşında olduğu bir dönemde gözlemlendi.

Araştırmacılar, aktif olmadığı için ışık yaymayan bu karanlık nesneyi bulabilmek adına etrafında dönen yıldızların hareketlerini izledikleri yıldız dinamiği yöntemini kullandı.

Gök bilimciler bu kadar uzak mesafedeki yıldızların hareketlerini inceleyebilmek için kütleçekimsel merceklenme adı verilen doğal bir kozmik büyütme etkisinden yararlandı.

Dünya ile hedef galaksi arasında bulunan ikinci bir galaksi, uzaktaki ışığı bükerek hedefin görüntüsünü 30 kat oranında büyütmeyi sağladı.

GALAKSİ EVRİMİNİN GİZEMİ AYDINLANIYOR

Bilim insanları, tespit edilen kara deliğin yanı sıra ona ev sahipliği yapan galaksinin de yeni yıldız üretimi yapmadığını ve tamamen uykuda olduğunu belirledi.

Kara deliğin geçmişteki hızlı büyümesiyle ortaya çıkan muazzam enerjinin, yeni yıldızların oluşması için gereken gazı uzaya fırlatarak galaksideki yıldız oluşumunu durdurduğu düşünülüyor.